El Barça fitxa el central francès Clément Lenglet

El Barça ha fitxat Clément Lenglet, que se suma a Arthur, presentat aquest dimecres, com les dues noves incorporacions del club de cara a la temporada vinent. El central francès fitxarà per cinc temporades després que el club blaugrana hagi pagat al Sevilla la clàusula de 35 milions d'euros. És previst que el jugador, de 23 anys i 1,86m, sigui presentat aquest divendres.Segons han informat diversos diaris esportius, el Barça ha intentat fins a última hora aconseguir pactar un traspàs per poder pagar el preu a terminis, però el club sevillà s'hi ha negat. Aquí teniu algunes de les seves millors jugades.

