Sons Solers, un «slow festival» que fuig de massificacions

Mas Solers és un palauet d’estil renaixentista català de finals del segle XIX que va acollir l'Antic Gran Casino de Barcelona quan el glamur, el lluïment i l'elegància eren els grans protagonistes de la vida social. En l'actualitat, l'espai continua sent seu de diversos esdeveniments amb el seu particular toc de distinció: concerts a l’aire lliure, actes d’empresa, rodatges d’anuncis i pel·lícules, celebracions i festes i saraus d'allò més especials.Des de fa cinc anys, és també la imponent seu del festival Sons Solers , un esdeveniment que ja ha consolidat el seu lloc dins l'ecosistema de festivals i propostes culturals de l'estiu català i que torna aquest divendres 13 de julio, amb totes les entrades exhaurides. Una dada que demostra l'èxit de la proposta, amb un model que té identitat pròpia i que destaca d'entre l'amplíssima oferta d'esdeveniments culturals.En poques paraules: una nit tranquil·la, de bon gust i lluny d'aglomeracions i massificacions, amb el denominador comú de la música del país i amb una oferta que es complementa amb una zona chill out, espai gastronòmic, nou hectàrees de jardins amb barres i afegits com aparcament gratuït i l'entrada també gratuïta per menors de 12 anys.Ramon Mirabet, Mishima, Animal, Luthea Salom i Guillem Roma són els noms el cartell d’actuacions de la cinquena edició del Sons Solers Festival . El certamen serà en un dels primers escenaris on Mirabet oferirà el seu nou disc. Un altre dels grans atractius serà la presència de Luthea Salom, una cantant barcelonina que ha viscut gran part de la seva vida a Canadà i Estats Units, autora de la banda sonora de la sèrie de TV3 Cites.