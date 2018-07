​Torna la unitat sobre el Mobile una vegada superat el 155

El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han exhibit aquest dimecres unitat per tirar endavant els projectes de la Mobile World Capital, la fundació que treballa perquè el congrés del mòbil tingui efecte més enllà de l'esdeveniment. La fundació ha reunit per primer cop el patronat una vegada superada l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i això ha implicat que el Govern s'hi pugui reincorporar. "Celebrem que podem tornar a participar en un instrument que és fonamental pel país", ha ressaltat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, el qual ha agregat que l'executiu català no hauria d'haver marxat mai de l'organisme.Puigneró a subratllat que es comença a "normalitzar" la situació, si bé el moment segueix sent excepcional per l'existència dels presos polítics, segons ha recordat. Prova de la tornada de la Generalitat a la Mobile Capital és que a la reunió hi han participat tres consellers. A més de Puigneró, han acudit la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón. Per a l'alcaldessa, Ada Colau, "se supera la situació d'excepcionalitat", i ha afirmat que se segueix endavant amb nous reptes.El secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i Agenda Digital, Francisco Polo, també s'ha estrenat en un acte del patronat, i ha indicat que el govern espanyol està compromès amb Barcelona i que ajudarà "en tot el possible" perquè el Mobile es quedi a Barcelona, si bé Colau ha precisat que "mai ha estat en qüestió". El president del congrés del mòbil, John Hoffman, que a principis d'any va considerar que Barcelona passava per "una minicrisi de confiança" pels efectes del procés català , ha celebrat que ara la ciutat, Catalunya i Espanya han aconseguit "confiança" i miren cap al futur. "Estic molt content", ha assegurat.Els patrons de la Mobile Capital han acordat la creació d'un nou programa, la Digital Future Society, que estarà format per un fòrum internacional, un observatori i la Mobile Week per reflexionar sobre els reptes de futur de les noves tecnologies, com ara la superació de l'escletxa digital, com empoderar el ciutadà i la seguretat de les dades. El programa tindrà un pressupost anual de 6,5 milions d'euros, però d'entrada començarà entre aquest 2018 i el 2019 amb 1 milió de la fundació i es preveu que 2 milions més provinguin de l'Estat, segons ha explicat el director de la Mobile Capital, Carles Grau. A més, les administracions han reiterat l'aposta per convertir Barcelona en un laboratori europeu del 5G.

