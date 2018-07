Toni Soler deixa la tertúlia de RAC1

Avui he deixat la tertúlia de @elmonarac1. Moltes gràcies a @jordibaste i el seu equip per la paciència i el bon tracte! — TONI SOLER (@soler_toni) 11 de juliol de 2018

Toni Soler ha anunciat aquest dimecres que deixa la tertúlia d' El món a RAC1 a partir de la temporada que ve, que arrencarà el setembre.El periodista i productor ha agraït en una piulada a Jordi Basté i al seu equip "la paciència i el bon tracte".

Basté a respost a Soler amb una piulada. "Et trobarem a faltar", ha dit el locutor que ha avançat que seguirà comptant amb ell de forma puntual.



Gràcies amic! Et trobarem a faltar tot i que et farem tornar de tant en tant https://t.co/t8cUrXz1ME — Jordi Basté (@jordibaste) 11 de juliol de 2018

Toni Soler (Figueres, 4 de juny de 1965) és periodista, productor de televisió i escriptor. Des de 2006, dirigeix Polònia, un recull de gags de paròdia política de gran èxit que s'emet a TV3. Des de 2017, també dirigeix i presenta l'informatiu satíric Està passant a la pública catalana.Justament aquesta setmana el també periodista Xavier Sardà va anunciar que deixava les tertúlies de RAC1. "He de reflexionar i agafar oxigen", va dir en antena. De moment, però, es mantindrà en la tertúlia a La Sexta, on també hi participa, ha apuntat a una pregunta de Rahola.

Xavier Sardà anuncia que deixa la tertúlia de @elmonarac1. — El món a RAC1 (@elmonarac1) 9 de juliol de 2018

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)