Trump, implacable contra Alemanya: «Està totalment controlada per Rússia»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat a l'inici de la cimera de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, que "Alemanya està totalment controlada per Rússia". En la seva reunió aquest dimecres al matí a Brussel·les amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Trump ha criticat durament el govern de Merkel.És implacable amb Berlín pel fet que "tanqui enormes acords petroliers" i "pagui milions de dòlars a l'any" a Moscou pel gas que obtindrà del Nord Stream II, un gasoducte que proporcionarà gas directament a Alemanya. En aquest sentit, Trump ha assegurat que la construcció d'aquest gasoducte és perjudicial per a l'OTAN i "no s'hauria d'haver permès mai".Segons el president dels EUA, aquesta situació és "inapropiada" perquè Alemanya estarà "controlada" per Rússia quan obtingui "entre el 60 i el 70% de l'energia" d'aquest país. "Suposadament us hem de protegir de Rússia i esteu pagant milions de dòlars a les arques russes", ha recriminat Trump als seus socis europeus de l'OTAN, a qui ja fa més d'un any que exigeix incrementar la seva despesa en defensa en el marc de l'aliança transatlàntica.