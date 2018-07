El País Valencià converteix 150 km de trinxeres de la Guerra Civil en ruta turística

La Línia XYZ va servir com a defensa republicana contra l'atac de l'exèrcit revoltat durant la Guerra Civil. Vuitanta anys després, tal i com explica el Diari La Veu , es transformarà en una ruta turística cultural que permetrà als visitants recórrer els 150 quilòmetres de trinxeres i búnquers a peu o en bicicleta.La nova ruta es va presentar aquest dimarts a Castelló de la Plana. Aquesta estrena pretén ser un producte lligat al patrimoni i la memòria amb què es vol posar en valor tant el recorregut com l'episodi que va protagonitzar al voltant de la Batalla de Llevant. Al llarg de 150 quilòmetres de longitud, la ruta engloba trinxeres, búnquers i construccions militars amb l'objectiu que aquest tingui "el protagonisme que mereix" en l'actualitat.La ruta turística està impulsada per l'Agència Valenciana de Turisme (AVT), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i el grup d'Història Local i Fonts Orals de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. El projecte s'ha abordat des l'àmbit acadèmic per concretar els elements que integren la Línia XYZ, mentre que des de la FVMP s'està treballant amb els municipis que en formen part per catalogar les construccions i establir un mapa d'execucions en matèria de protecció, recuperació i rehabilitació. Finalment, en una segona fase serà l'AVT qui posarà en valor el nou producte cultural que estarà senyalitzat per a poder recórrer les sis rutes de la memòria.La Línia XYZ estableix un sistema de defensa format per trinxeres i fortificacions en la qual durant 11 mesos van treballar més de 14.000 persones. S'estenia des d'Almenara (la Plana Baixa) fins a Santa Cruz de Moya, a la demarcació de Conca. La línia ressegueix les crestes de les muntanyes adjacents al mar, com ara la serra d'Espadà, la del Bou i Javalambre.Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va destacar que aquesta línia de guerra aspira a ser "una línia de pau posada en valor per a poder ser explotada turísticament". A través d'aquests camins, el turista podrà "descobrir per ell mateix" la que està considerada com la línia defensiva més llarga de la història de l'Estat.Les rutes tractaran així de posar en comú el territori per al coneixement públic, tant per als veïns com per als turistes. Per a aconseguir-ho, formen part del projecte 43 ajuntaments, mancomunitats, diputacions i la Generalitat Valenciana.El territori XYZ, també conegut com a línia Matallana en honor al coronel que estava al comandament dels exèrcits que la van construir, comprenia 42 municipis valencians situats en cinc comarques, dels quals 40 estan a la demarcació de Castelló i van des de Montant fins a Villamalur, Assuévar, Begís, Teresa, Navaixes, Sogorb o la Vall d'Uixó. En la línia Matallana es van enfrontar pràcticament mig milió de soldats, uns 200.000 per la part republicana i 260.000 de la part revoltada.

