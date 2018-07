Forn, Rull i Turull surten de la presó de Zuera amb destinació Catalunya

Els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han abandonat aquest dimecres, a tres quarts i mig de nou del matí, la presó aragonesa de Zuera, a Saragossa, per continuar el seu trajecte cap a Catalunya, segons han confirmat fonts penitenciàries.Els tres exconsellers han passat la nit en aquest penitenciari i ja viatgen cap a Brians II, on la Guàrdia Civil entregarà la custòdia als Mossos d'Esquadra. Des d'allà, la policia catalana els traslladarà a la presó de Lledoners, on des de la setmana passada ja hi ha Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.D'aquesta manera, ja no queda cap dirigent independentista empresonat en centres penitenciaris de Madrid. En el cas de Carme Forcadell i Dolors Bassa, el trasllat es va fer en un dia, des de la presó d'Alcalà Meco, amb parada a Zuera per dinar i posteriorment cap a Figueres.L'arribada a Catalunya de la resta de presos es produeix just l'endemà que el jutge que instrueix la causa, Pablo Llarena, tanqués el sumari de la causa i ordenés la suspensió dels que encara són diputats. D'altra banda, està previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, visiti Forn, Rull i Turull a Lledoners aquest dijous.

