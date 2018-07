Uns 30 professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca demanen el trasllat

Una trentena de professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca han demanat el trasllat a un altre centre el curs que ve. Segons fonts consultades, entre aquests hi ha vuit dels nou docents que van ser denunciats per la Fiscalia per "humiliar" alumnes fills de guàrdies civils després de l'1 d'octubre.La trentena de professors que han demanat el trasllat suposen aproximadament el 30% de la plantilla de tot el centre. En aquests moments, dos jutjats de Martorell mantenen obertes investigacions contra quatre dels nou professors investigats, ja que es van desestimar cinc denúncies.La Fiscalia acusa nou professors arran de l'1-O, després que fossin denunciats per pares guàrdies civils d'alguns alumnes, per "vexacions i humiliacions" vers els alumnes. Se'ls acusa d'un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un altre d'injúries contra els cossos i forces de seguretat de l'Estat.Un dels jutjats que investiga el cas és el número 7 que va desestimar cinc de les denúncies presentades contra els docents de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, denunciats per la Fiscalia, i va acordar seguir la causa contra tres més per assenyalar els fills de guàrdies civils el 2 d'octubre. L'altre jutjat de Martorell que investiga una altra de les denúncies per discriminació i contra la integritat moral és el número 3, per uns fets que van passar suposadament el 20 d'octubre.Després de l'arxivament de la causa contra alguns dels denunciats, la Fiscalia –partidària d'unificar la investigació en una mateixa causa- va anunciar que tenia intenció de presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència contra la interlocutòria del Jutjat número 7 de Martorell. El ministeri públic va al·legar, recordant doctrina del TEDH, que abans d'arxivar la causa cal concloure la investigació, cosa que no es va fer en aquests cinc casos.Els professors denunciats -que van rebre nombroses mostres de suport de la comunitat educativa, pares i alumnes -van aparèixer en un reportatge d'El Mundo, on es van publicar amb noms, cognoms i fotografies. La publicació va rebre nombroses crítiques i el Consell de la Informació, òrgan que depèn del Col·legi de Periodistes, va iniciar una investigació per analitzar el text i emetre un dictamen, tot i que sense caràcter sancionador.D'altra banda, el passat 31 de maig, les famílies i els professors de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, es van reunir amb tots els grups parlamentaris, excepte el PP que no va poder, per demanar-los que la cambra aprovés una moció en suport als professors de l'institut i en què s'instava la Fiscalia a retirar les acusacions contra els docents i arxivar el procediment obert.Pel que fa els pares guàrdies civils presumptament senyalats pels docents es van reunir a principis de maig amb els secretaris d'Estat de Seguretat i Educació, José Antonio Nieto i Marcial Marín a la delegació del govern a Catalunya. A la trobada, a porta tancada i de la qual no van transcendir els detalls, també hi van assistir, entre d'altres, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i els màxims responsables a Catalunya de la Guàrdia Civil, Àngel Gozalo, i de la policia espanyola, Sebastián Trapote. El professorat de l'institut va fer uns dies "una crida a la solidaritat " en un comunicat en el qual asseguraven haver-se "sentit víctimes d'una campanya que pretén desacreditar el model públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d'una divisió inexistent".Els docents del centre explicaven que els fets del referèndum de l'1 d'octubre van ser motiu de debat perquè "promoure respecte, empatia, diversitat i esperit crític" són valors que "l'escola catalana reivindica", i que l'IES El Palau "sempre ha fet seus".El professorat de l'institut va "desitjar" el 2 d'octubre sumar-se a l'aturada de 15 minuts a les 12 hores en defensa de la "pau i no violència". Durant la reivindicació dels docents, els alumnes van romandre -vigilats per professors de guàrdia- a l'altre extrem de l'edifici, de manera que es trobaven "sense comunicació visual" amb la protesta.

