L'advocat de Puigdemont analitza l'última decisió de Llarena en deu frases

L'adovcat de Carles Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas ha analitzat l'última decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que ordena suspendre els diputats independentistes processats. En una entrevista El Món a Rac1, Cuevillas ha criticat la instrucció del magistrat i ha dit que l'ordenança de suspensió no només és sorprenent, sinó que també és greu, perquè s'ha decretat saltant-se els requisits previstos. "Entrem en la dimensió desconeguda", ha assegurat l'advocat, i ha apuntat que haurà de ser el Parlament qui interpreti la decisió de Llarena.Recupereu aquí l'entrevista de Cuevillas en 10 frases:"Encara podem recórrer alguns punts fins que la resolució no guanyi fermesa. Llarena tanca la instrucció però fa una peça separada dels exiliats i, per tant, sobre aquests en seguirà tenint coneixement.""La insturcció de Llarena són, principalment, atestats de la Guàrdia Civil delegats pel jutjat 13. En aquest jutjat no hi estem personats i el recull dels fets s'ha fet de forma esbiaixada. Un atestat té l'obligació de recollir allò que beneficia i perjudica, i en el cas de l'atestat de l'1-O no recull els votants ferits però parla de violència a "Sant Esteve de les Roures".""La suspensió de diputats no només és sorprenent, també és greu. És un precepte previst només per supòsits de terrorisme; la llei preveu que hi hagi situació de presó, i Puigdemont i Comín no estan en aquesta situació; i la llei exigeix que l'auto de processament sigui ferm, i la ressolució reconeix que la interlocutòria no és ferma. La suspensió s'ha decretat saltant-se aquests tres requisits.""Entrem a la dimensió desconeguda, no hi ha precedents. Serà el Parlament qui haurà d'interpretar la decisió de Llarena. El Suprem ha envait el poder legislatiu.""Estan suspesos: si la suspensió es fa efectiva, en principi no poden votar. Però ho haurà d'interpretar el Parlament, estem fora pista. La mesa haurà d'interpretar quin reglament dona a tot això. Puigdemont no té previst renunciar a l'acta de diputat.""Tots els processats ho haurien d'estar, com a molt, per desobediència, que no comporta presó, però ja porten molts dies empresonats.""Europa s'està posant les mans al cap. Hem notat un gran canvi: en un primer moment havíem de convèncer els nostres advocats a Bèlgica i Alemanya i explicar-los quin és el mapa, perquè si entràvem de cop en totes les vulneracions de drets era complicat. Ells han fet una gran feina per explicar-ho arreu. En el cas de la UE, hi ha algun canvi però són molt subtils: ara, Juncker ja ha dit que s'ha de dialogar i negociar. Estem a l'expectativa.""El Suprem volia començar el judici a l'octubre, però no arribaven. Llarena va intentar habilitar el mes d'agost però els funcionaris se li van rebel·lar. Si anaven al gener, intervenien a la campanya de les municipals. Llarena ha tirat pel dret i ha tancat la instrucció i deixa els exiliats en una peça separada i tira milles respecte els que estan a Espanya.""Tinc el convenciment que la nova Fiscal General de l'Estat opina com nosaltres: hi ha hagut com a molt una desobediència, però per res del que s'ha fet al Parlament. Podríem investigar si hi ha malversació però no n'hi va haver perquè tot el Govern sabia que no es podia destinar diner públic al procés.""La Fiscalia ha de marcar el seu criteri. Ha de tenir el vistiplau polític per passar d'acusar per rebel·lió a desobediència, ha de quadrar els quatre fiscals de sala, i el Suprem encara es pot acollir a les tesis de Vox enlloc de les tesis de Fiscalia. És imprevisible el que passarà: crec que la Fiscalia rebaixara penes però menys del que podria fer, Vox demanarà el màxim i el Suprem està molt exaltat per la demanda civil contra Llarena."

