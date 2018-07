Frank Cuesta carrega sense pietat contra els nens rescatats d'una cova a Tailàndia

Els nens rescatats de la cova de Tailàndia / Europa Press

Els equips de rescat de Tailàndia van aconseguir treure ahir els dotze nens i el seu entrenador que van quedar atrapats en una cova fa dues setmanes . Els menors van ser traslladats a l’hospital, on es recuperen favorablement, després d’un operatiu molt complicat.Bussejadors professionals han ajudat els menors a sortir de la cova a través d’enrevessats canals d’aigua, utilitzant bombones d’oxigen. El divendres, un dels bussejadors va morir en l'operatiu.Un cop ha passat tot, qui no s'ha mossegat la llengua ha estat l'aventurer i presentador Frank Cuesta, bon coneixedor del país on hi ha residit durant molt temps. I ho ha fet d'una manera sorprenent i a través del Twitter, carregant contra els nens i el monitor, a qui ha titllat d'"irresponsables". "Començant per un entrenador que hauria d'estar complint serveis socials durant un bon temps, per tot el sofriment, cost i dany provocat", diu en una piulada que titula "Els herois no juguen a futbol"."Coneixen les regles, no són nens de ciutat, coneixen els perills de la cova", es lamenta Cuesta. Segons l'aventurer, Tham Lam és una cova molt coneguda a la zona i un rètol als 100 metres de l’entrada indica clarament que no es pot entrar.Cuesta es mostra content amb el rescat, però defensa que només hi ha hagut uns herois, "els equips de rescat que s’han jugat la vida per uns irresponsables". Ara, considera que els supervivents, un cop recuperats, haurien de ser castigats. Tot i això, critica que se's premiarà i se'ls tractarà com uns "herois d'una gesta inèdita".El rescat ha esdevingut un fenomen mediàtic mundial i mitjans de comunicació d’arreu del planeta s’han desplaçat a la zona. Us deixem amb alguns vídeos que expliquen amb imatges com s'ha portat a terme aquest complex i extraordinari operatiu.

