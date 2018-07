UGT convoca cinc jornades de vaga a Renfe per denunciar la manca de personal a Catalunya

La UGT de Catalunya ha convocat cinc jornades de vaga a Renfe, afectant els trens d'alta velocitat, inclòs l'AVE, i llarga distància com a protesta per la manca de personal. El sindicat defensa que aquesta manca d'efectius afecta la qualitat del servei "de manera habitual" i també podria afectar greument la seguretat dels viatgers. La vaga està prevista pels dies 26 i 31 de juliol, i 1, 3 i 10 d'agost."No hi ha prou personal per garantir l'auxili o evacuació dels viatgers, ni l'acompanyament a menors ni de les persones amb mobilitat reduïda", expresssen fonts de la UGT, que reclamen un augment de la plantilla."La vaga està motivada per l’endèmica falta de personal a Catalunya, que a més d’afectar la qualitat del servei de manera habitual pot afectar de manera greu i directa la seguretat dels viatgers. En cas d’accident o qualsevol altre incident, la falta de personal és més greu pels condicionants dels trajectes ferroviaris a Catalunya amb túnels que poden superar els 4.000 metres, trens que arriben als 400 metres de longitud i amb una ocupació de prop de 800 persones quan van en doble composició", diu el sindicat en un comunicat

