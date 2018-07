Gavà enviarà les multes a casa dels clients de prostitutes

L’Ajuntament de Gavà ha intensificat la campanya d’intervenció integral contra la prostitució que es va posar en marxa l’estiu passat, tal com ha explicat en un comunicat . La iniciativa té l’objectiu de treballar per l’erradicació d’aquesta pràctica, eliminar les condicions favorables per a l’exercici d’aquesta activitat i oferir atenció sanitària i social a les dones prostituïdes.Ara, l’Ajuntament ha anat un pas més enllà i ha aprovat una mesura addicional que portarà cua, per tal de desincentivar la pràctica: enviar les multes dels clients de prostitutes a casa seva. O sigui, a un lloc on tradicionalment s’amaguen aquests tipus d’accions.La regidora d’Igualtat, Gemma Badia, ha explicat que “aquest estiu es posen en marxa noves accions, entre elles la notificació a domicili de les multes als clients. Es tracta d’un canvi substancial respecte a la campanya iniciada l’any passat amb l’objectiu que quedi constància de l’activitat il·legal que està fent”. Aquesta modificació queda reflectida en els senyals que informen de les sancions relatives a la sol·licitud i pràctica de relacions sexuals retribuïdes a la via pública, que poden ascendir fins als 3.000 euros.A banda de la renovació d’aquests senyals amb la nova informació sobre sancions, s’han reposat els cartells de sensibilització sobre l’explotació sexual de les dones que estaven malmesos. Als cartells es pot llegir: “Tu t’ho passes bé? Ella, no. La tracta i la prostitució són un atemptat contra els drets humans. No siguis còmplice”. Els senyals i cartells estan distribuïts en els punts de captació de clients, especialment a la C-31.

