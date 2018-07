França ensorra el somni mundialista de Robert Martínez

Bèlgica no jugarà la final del Mundial de Rússia. L'equip de Robert Martínez ha caigut contra França per 1 a 0 en un matx vibrant que s'ha resolt gràcies a un gol d'Umtiti a la segona part.La primera part ha estat un teva-meva entre les dues seleccions. El matx no ha tingut un dominador clar, per bé que francesos i belgues han pogut avançar-se al marcador. Hazard al minut 16 ha tingut un xut franc que ha sortit massa creuat, i quatre minuts més tard, el porter francès Lloris ha desviat un tret d’Aiderweireld que entrava per l’escaire. França també ha tingut opcions a les botes de Giroud i Griezzman, però els primers 45 minuts han acabat amb taules.La segona part ha començat amb una Bèlgica dominadora, però un cop de cap d’Umtiti a la sortida d’un córner ha complicat el matx pels de Martínez, que han patit les envestides d’Mbappé poc després d’encaixar.Els ”diables rojos” han intentat arribar a l’àrea de Lloris per mediació de Hazard i de Lukaku, i han tingut opcions per fer l’empat, però el matx ha anat esllanguint. A les acaballes, Bèlgica hauria pogut fer l'empat amb pilotes penjades a l'àrea, però la defensa francesa ha evitat la igualada que hauria portat el partit a la pròrroga.

