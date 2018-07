Els familiars dels presos porten a Westminster «la vulneració dels drets humans» a Espanya

La parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i la filla de l’exconseller d’Interior, Joaquim Forn, Anna Forn, han denunciat aquest dimarts des del Parlament britànic la “vulneració dels drets humans” a Espanya després de l’1-O i la situació dels polítics empresonats.La conferència, coordinada per l’ANC, s’ha fet en una sala de Portcullis House i ha comptat amb la presència de diputats britànics. Bonet ha afirmat que el Regne Unit, que ha estat “capaç de fer un referèndum pactat sense problema ni violència, ha d’entendre les reivindicacions legítimes” i comprendre que “fer un referèndum mai pot ser un crim”. “Ens explicarem aquí i on faci falta perquè no han comès cap delicte”, ha defensat la filla de Forn.Aquest ha estat el primer acte a l’estranger de familiars dels polítics empresonats després del trasllat a Catalunya. De fet, Forn –amb Rull i Turull- passa aquest dimarts a la nit a la presó de Zuera abans d’arribar a Catalunya. Tot i això, els familiars recorden que continuen “tancats en una cel·la, sigui catalana o espanyola”.

