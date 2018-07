L'enigmàtic missatge de Boye després de l'última decisió de Llarena

Parece que de las “fake news” hemos pasado a las “fake resolutions”... y ahí lo dejo — Gonzalo Boye (@boye_g) 10 de juliol de 2018

És habitual que l'advocat Gonzalo Boye publiqui tuits enigmàtics pocs dies abans de decisions judicials rellevants. Aquest dimarts, després de la decisió de Pablo Llarena, que ha ordenat suspendre els diputats independentistes processats, Boye hi ha tornat. "Sembla que de les 'fake news' hem passat a les 'fake resolutions'... I aquí ho deixo", ha dit l'advocat.Després que la sala s'apel·lacions hagi confirmat els processaments dels investigats, Llarena ha dictat la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions d'aquells que ostenten l'escó al Parlament de Catalunya. Això suposarà que els diputats empresonats han de buscar maneres per reemplaçar els seus escons, si no volen perdre la majoria. Les formacions independentistes ja han fet constar que la suspensió no la pot decidir el Suprem sinó el Parlament.

