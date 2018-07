Torra visitarà dijous Turull, Rull i Forn a la presó de Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà aquest dijous els exconsellers del Govern Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), segons han explicat fonts de Presidència a l'ACN.S'espera que els tres consellers cessats per l'article 155 i empresonats de manera preventiva per ordre del Tribunal Suprem arribin a la presó catalana aquest dimecres, després d'un periple que ha començat aquest dilluns des de la presó madrilenya d'Estremera, on han estat fins ara, i que els ha fet passar per la presó de Valdemoro, també a Madrid, i per la de Zuera, a Saragossa, on faran nit aquest dimarts.La setmana passada ja hi van arribar els altres quatre empresonats per la macroacusa contra el procés sobiranista, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Torra visitarà Turull, Rull i Forn tornant d'Escòcia, on aquest dimecres té previst reunir se amb la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, i amb l'exconsellera Clara Ponsatí, exiliada al Regne Unit.

