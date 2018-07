​L'aniversari del 17-A amenaça de reproduir la polèmica de la manifestació

Com a ciutat portem mesos preparant aniversari atemptat 17A i acompanyant víctimes. El protagonisme serà només de víctimes i familiars, no hi haurà cap parlament polític tal i com molts afectats han demanat. I així serà. No permetrem cap politització de l’acte vingui d’on vingui — Ada Colau (@AdaColau) 10 de juliol de 2018

El primer dibuix de l'homenatge inclou una ofrena floral a la Rambla i un acte ciutadà a la plaça de Catalunya, però no està tancat

"Ens agradaria que no fos un acte polititzat, que simplement fos un homenatge", reclamen els veïns i les víctimes

El pròxim 17 d'agost es complirà el primer aniversari de l'atemptat de la Rambla de Barcelona. Ja s'està preparant el corresponent acte d'homenatge i record de les víctimes. La intenció és que tot el protagonisme se l'enduguin els afectats i tothom que va atendre-les, mentre els polítics queden en un segon pla. Això no ha impedit que la possible presència del rei Felip VI ja hagi generat la primera polèmica política al voltant de l'acte , i amenaça de reproduir-se la que ja es va viure amb la gran manifestació del 26 d'agost, on es va xiular Felip VI i Mariano Rajoy, i a més alguns assistents duien estelades Aquest cop han canviat alguns dels actors polítics. Pedro Sánchez ha substituït Rajoy al capdavant del govern espanyol, i Quim Torra a Carles Puigdemont a la Generalitat. A més, es viu un moment diferent del procés català. No s'està en la recta final del referèndum com llavors, sinó amb diversos líders sobiranistes que el van facilitar a la presó. Tot això no impedeix que les tensions segueixin vives, i ara han ressorgit per la possible assistència de Felip VI a l'acte del 17-A. La Generalitat tindrà un paper com a coorganitzadora de l'homenatge, però tot apunta que és l'Ajuntament qui ha dut el pes dels preparatius, almenys per ara.Torra ha recordat aquest dimarts que des de la Generalitat han pres la decisió de no convidar el monarca als seus actes i no acudir a aquells en els quals els convidi la Casa Reial. "Si la senyora Colau creu que ha de convidar el rei, jo no ho puc vetar, però pensava que els comuns eren republicans", ha afirmat, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Aquestes paraules han motivat la reacció de l'alcaldessa, que ha manifestat amb una piulada al Twitter que no permetrà "cap politització" de l'acte. En el primer dibuix es planteja una ofrena floral a la Rambla, probablement al mosaic de Miró, i un acte ciutadà a la plaça de Catalunya, però no hi ha res tancat, segons relaten adiverses fonts coneixedores dels preparatius."Com a ciutat portem mesos preparant aniversari atemptat 17-A i acompanyant víctimes", ha expressat Colau, i ha agregat: "El protagonisme serà només de víctimes i familiars, no hi haurà cap parlament polític tal i com molts afectats han demanat. I així serà". Aquesta és la petició que han fet des de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), que es va crear fa pocs mesos, davant de la manca d'acompanyament i assessorament de les víctimes per part del Ministeri d'Interior , però també des d'Amics de la Rambla, que agrupa veïns i comerciants de l'emblemàtic passeig.En la roda de premsa posterior al consell executiu, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha reconegut que Torra va tractar amb Colau la qüestió de l'homenatge, el qual serà "un acte coorganitzat", i ha admès que, tot i que la Generalitat no ho farà, l'Ajuntament pot convidar Felip VI. Ha apostat perquè "els polítics no poden ser els protagonistes", sinó que cal cedir l'"espai a les víctimes, familiars i tothom que hi va participar, com els hotelers o les forces de seguretat" i els "component cívic i ciutadà han de ser els protagonistes". En tot cas, Sánchez va mostrar la predisposició de venir i, per tant, ho farà.Des del Govern han manifestat que qui pivotarà l'organització de l'acte conjuntament amb l'Ajuntament serà el Departament d'Interior. No obstant això, les fonts consultades han assegurat que tot està "molt verd", ja que només s'han fet "un parell de reunions" al respecte. Tampoc han pogut concretar que l'acte central sigui a plaça Catalunya i han precisat que, de moment, hi ha totes les portes obertes. A més, han recordat que Torra ja va anunciar fa uns dies –prèviament a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona- que trencava públicament les relacions amb la monarquia espanyola.Per la seva banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya es posa a "plena disposició" de les víctimes i els organitzadors de l'acte, que segons asseguren és l'Ajuntament, i indiquen que la seva voluntat és "ajudar" en el que calgui, si bé fonts de la delegació admeten que no se'ls ha consultat per contribuir en l'organització de l'acte. Sobre la possible assistència del rei, consideren que "no s'ha de vetar ningú". Consideren que és millor com més participants hi acudeixin, si bé han sentenciat que el protagonisme és de les víctimes. En tot cas, ara com ara la seva voluntat és no entrar en cap polèmica.Roberto Manrique, que és una de les víctimes de l'atemptat d'Hipercor del 1987 i que assessora l'UAVAT, ha explicat que les paraules de Torra han aixecat polseguera entre les víctimes de l'acció terrorista del 17-A, i fins i tot algunes han temut que es pugui acabar organitzant dos actes diferenciats, un de l'Ajuntament i un de la Generalitat. Amb Manrique només s'hi ha posat en contacte el consistori, i només li consta que hi haurà un sol acte amb dues parts, una a la Rambla i una a la plaça de Catalunya, cosa que ha traslladat als afectats per l'atemptat amb la intenció de tranquil·litzar-los."Demanem que no es polititzi", ha reclamat, i ha demanat fer com en l'acte dels 30 anys de l'atemptat d'Hipercor que es va celebrar el juny de l'any passat, on les víctimes van tenir tot el protagonisme i els polítics van quedar en segon pla. "Es va fer quelcom per a les víctimes que no s'havia fet mai abans", ha subratllat, i això va fer que acudissin familiars de gairebé totes les persones que van morir en l'atac terrorista i de bona part dels ferits. Per la seva banda, Amics de la Rambla també té només l'Ajuntament com a interlocutor de cara als preparatius de l'acte sobre el primer aniversari del 17-A, i reclamen que no es polititzi."Ens agradaria que no fos un acte polititzat, que simplement fos un homenatge", ha asseverat el gerent de l'entitat, Xavier Masip. Per a ell, no s'hauria d'aprofitar "per a altres coses", per "molt legítimes" que siguin, i recorda que a la manifestació del 26 d'agost s'hi van poder veure banderes. A l'associació veuen amb bons ulls que es faci a la plaça de Catalunya, però no al mosaic de Miró, on va aturar-se la furgoneta que va causar l'atemptat. "És un símbol de la ciutat que no hauria d'estar vinculat a l'atemptat", ha defensat.

