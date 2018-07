Àngels Chacón aposta per reduir les taxes universitàries de manera progressiva

La consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya assegura que des del departament cal "treballar moltíssim" en diversos aspectes clau. Maria Àngels Chacón destaca que s'ha de tirar endavant el Pacte Nacional per a la Universitat i la Recerca i en aquest sentit ha assegurat que "no treballarem per posar pedaços perquè les universitats són estructures d'estat i són prou importants com per a reformular-se de manera consensuada per tots els agents".Chacón també ha posat de manifest que s'ha d'establir quin és el finançament que cal per a les universitats i pels centres de recerca. La consellera ha recordat que "en el seu moment hi va haver restriccions pressupostàries" a les universitats perquè "calia gestionar un endeutament de la Generalitat". Ara, però, ha destacat que s'ha de parlar del nou finançament i això és el que faran arribar al vicepresident del Govern, Pere Aragonès.La responsable de la cartera d'Empresa i Coneixement també ha expressat que "progressivament hauríem d'anar aplicant la reducció de les taxes universitàries", tal com va deixar palès en la seva primera compareixença al Parlament. Chachón ha presidit l'acte de presentació del nou equip de la rectora de la URV a Tarragona, M. José Figueras , qui va prendre possessió del càrrec el passat 11 de juny. La primera dona a aconseguir el càrrec de rectora a la URV té les idees molt clares i així s'ha demostrat en el seu discurs de presentació. Figueras ha dit ben alt que des de la universitat "volem treballar per una educació integral, acadèmica però també ètica i moral, sense deixar de banda que som una de les universitats del país amb millors resultats a nivell global". També ha recordat les paraules de la consellera sobre el finançament de les universitats però ha etzibat que "volem continuar sent un motor econòmic al territori, però per aconseguir-ho necessitem més recursos”.La consellera Chacón ha estat acompanyada en aquest acte de Francesc Xavier Grau, nou secretari d’Universitats i Recerca i exrector de la URV.

