Torrent acusa el Suprem de voler adulterar majories parlamentàries

El president del Parlament, Roger Torrent, ha denunciat "la voluntat d'adulterar majories parlamentàries" que, sota el seu criteri, s'amaga darrere de l'ordre del Tribunal Suprem de suspendre els diputats processats per rebel·lió . Com ja ha dit en els darrers mesos, ha insistit que aquests dirigents són a la "presó o a l'exili per delictes inexistents".Els diputats, ha insistit Torrent des del Quebec, no han estat condemnats i són a la presó "acusats a través d’un relat fals que intenta atribuir una violència que no ha existit mai". Sobre com actuarà el Parlament, el president ha precisat que aquesta resolució encara "no és ferma" però que quan ho sigui la mesa n'analitzarà el seu contingut "a través dels mecanismes que té el propi Parlament de Catalunya per actuar en casos com aquest".Torrent ha contrastat la decisió del Tribunal Suprem amb el fet que al Quebec "el diàleg i la negociació política són la base de la resolució dels conflictes polítics".Junts per Catalunya i ERC, així com els comuns i la CUP han reivindicat els drets polítics dels dirigents processats però no han aclarit com procediran al Parlament per defensar-los. Per ara, només els anticapitalistes han fet crida a desobeir la decisió del Suprem.

