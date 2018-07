Condemnat a 19 anys de presó l’autor d’una violació el 2003 a Tarragona

La secció segona de l’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a Francisco Javier M. a catorze anys i tres mesos de presó com a autor d’un delicte de violació, a quatre anys per robatori amb intimidació i a un any pel delicte d’amenaces. En total 19 anys i tres mesos pels fets ocorreguts el 18 d’abril del 2003 quan l’acusat, llavors de 28 anys, va assaltar a la víctima amb un tornavís i l’hauria obligat a pujar al seu vehicle. Segons la resolució ha quedat provada l’agressió sexual que es va produir a la Vall de l’Arrabassada, en un descampat proper a la ITV i el Nou Estadi.La sentència determina que l’agressor no es podrà apropar a la víctima en una distància inferior a 1.000 metres durant 24 anys. També el condemna a pagar una indemnització de 30.000 euros en matèria de responsabilitat civil per lesions psíquiques i danys morals. En canvi, l’absolt del delicte de detenció il·legal. L’home es troba en presó provisional comunicada i sense fiança des del 21 de desembre del 2016 per la mort de la seva dona i per haver agredit sexualment la filla d’ella.Precisament, arran de l'agressió a la menor es va obtenir el seu ADN, el qual va coincidir amb el perfil de les restes biològiques que no s’havien pogut identificar durant la investigació dels fets del 2003.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)