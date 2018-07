El comissari Miquel Esquius, nou cap dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha nomenat aquesta tarda el comissari Miquel Esquius com a nou cap policial dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió del comissari Ferran López. López havia ocupat el càrrec des que el govern espanyol va cessar el major Josep Lluís Trapero per la via de l'article 155.Buch ha ressaltat la llarga experiència d'Esquius al cos, on ha desenvolupat diverses funcions durant 33 anys. Esquius forma part de la segona promoció dels Mossos i de la primera promoció de la divisió de trànsit. Ha estat cap de la Regió Central i fins ara era cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.El nomenament d'Esquius arriba després de la renúncia de Ferran López com a cap del cos, el passat 14 de juny. Dies abans, Trapero va renunciar a tornar a exercir les funcions de cap dels Mossos en una reunió que va mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Buch.

