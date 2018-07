La defensa de Junqueras i Romeva recorrerà la suspensió de Llarena

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat aquest dimarts la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions polítiques dels presos polítics processats per rebel·lió . Ara per ara, doncs, el magistrat deixa sense efecte l'acta de Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull, Turull i Sànchez al Parlament de Catalunya. Segons ha pogut sabera partir de fonts de la defensa, Junqueras i Romeva recorreran la suspensió.Abans de redactar el recurs, es posaran en contacte amb els serveis jurídics del Parlament de Catalunya per analitzar minuciosament les "disfuncions" de la interlocutòria que ha fet pública aquest dimarts l'alt tribunal. A partir d'aquí, el primer pas serà presentar un recurs a Llarena, amb previsió que ho tombi. L'objectiu és anar més enllà. Superar aquesta finestra i arribar fins a la Sala d'Apel·lacions del Suprem.Segons el mateix article 384 bis, la suspensió dels diputats és immediata, tot i que el jutge també deixa a mans del Parlament la possibilitat que els diputats suspesos siguin substituïts per altres integrants de la candidatura. En aquest punt, manté que tots ells ofereixen "indicis racionals d'haver desafiat i atacat de forma greu l'ordre de convivència democràtica mitjançant diversos comportament delictius", entre els quals la rebel·lió.No obstant la suspensió, el magistrat recorda que no es tracta de cap inhabilitació i que, per tant, es tracta d'una mesura "merament provisional", que quedaria sense efecte si, finalment, s'atribueix als acusats altres infraccions penals que no siguin rebel·lió, o bé si es modifica la seva situació de presó provisional. Això no es podria produir, però, si "la lògica i legítima aspiració de mantenir la majoria parlamentària" forcés els processats a renunciar al seu escó.Sigui com sigui, Llarena planteja una mesura de substitució temporal dels diputats al considerar que "no es pot imposar" als grups parlamentaris que renunciïn a la seva majoria, però tampoc es pot imposar "com a única manera de mantenir la majoria" que els diputats suspesos "renunciïn definitivament al dret de representar els seus electors". Per això, proposa la substitució temporal dels diputats per altres membres de les seves candidatures, si aquesta és la decisió del Parlament. La suspensió, precisa, l'ha comunicat a la Mesa del Parlament, per tal que aquesta sigui la que adopti les mesures necessàries. Al mateix temps, Llarena també ha indicat que es comunicarà qualsevol canvi processal dels acusats.

