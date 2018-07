Casado defensa la il·legalització «urgent» dels partits independentistes

El candidat a la presidència del PP Pablo Casado ha defensat aquest dimarts de nou la il·legalització dels partits independentistes en un acte a Madrid on ha afirmat que “els partits democràtics espanyols no haurien de poder incloure als seus estatuts finalitats il·legals”.Un missatge que ja va transmetre com a vicesecretari de Comunicació del PP i que ha defensat també durant aquesta campanya María Dolores de Cospedal, ara apartada de la cursa pel lideratge del partit. Segons Casado, les constitucions francesa, portuguesa i alemanya no permeten l’existència de forces independentistes “i el que no entenc és que un partit digui directament als seus estatuts que vol trencar la Constitució o la llei”.Segons Casado, aquesta il·legalització això es pot corregir “o bé amb una modificació dels estatuts” dels partits independentistes o bé “a través de la llei de partits”. Aquesta il·legalització, ha dit, és “urgent” perquè “hi ha coaccions a la llibertat, amenaces, els nens pateixen a l’escola, es pintes botigues i seus i es fan escratxes a cases”.A més, segons casado, cal canviar el Codi Penal per “prevenir” aquestes suposades conductes: “Jo proposo la tipificació del delicte de sedició impròpia que es va suprimir al govern de González i tornar a incloure el delicte de convocatòria il·legal de referèndum que va suprimir el govern de Zapatero”, perquè “amb aquests dos delictes es va evitar el pla Ibarretxe i hauríem pogut evitar el procés de Puigdemont”.

