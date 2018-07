La consellera Àngels Chacón lliura els Premis d'Enoturisme de Catalunya 2018

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va lliurar dissabte al vespre els Premis d’Enoturisme de Catalunya, en el marc de la celebració de la 4a Nit de l’Enoturisme a Catalunya, organitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement al Castell del Remei (Lleida). La consellera va estar acompanyada pel president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el director general de Turisme, Octavi Bono; i pel director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, entre d’altres.Els objectius d’aquests premis són reconèixer les millors iniciatives enoturístiques del territori i ser un estímul perquè les empreses vetllin per la qualitat, sostenibilitat i especialització del seu producte. En aquest sentit, les empreses premiades contribueixen, amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació, als interessos del sector enoturístic català i al posicionament, la innovació i la millora de la qualitat i la competitivitat nacional i internacional de l'enoturisme.Enguany, tenint en compte la declaració de 2018 com a Any del Turisme Cultural per part del Departament d’Empresa i Coneixement, els Premis d'Enoturisme han valorat de forma particular aquelles iniciatives que incorporin activitats i serveis relacionats amb el sector cultural.El jurat va decidir que els guardonats en aquesta quarta edició en cada una de les categories són:Cellers: Abadal (DO Pla de Bages). Per la seva tasca dinamitzadora del territori, vinculant-se amb la població i empreses locals. Esdevé a més un celler de referència pel seu impuls a iniciatives que vinculen la cultura i l’enoturisme: recuperació de varietats autòctones (raïm) i projectes com el “vi de tina” i la “Ruta de les barraques”. A més, es reconeix la seva aposta pel foment i la conservació de la cultura i el paisatge com a patrimoni vinícola natural, cultural i social.Allotjament i restauració: La Cuina de l’Empordanet (DO Empordà). Pel compromís dels 20 restaurants que composen aquest col·lectiu amb el territori i la població local. L’associació és un exemple de cooperació entre els agents del territori per promocionar conjuntament els vins i la gastronomia de qualitat. Amb aquest guardó es reconeix el seu treball per la difusió de la cuina tradicional del Baix Empordà, elaborada i maridada amb productes gastronòmics i enològics de proximitat.Experiències i innovació: Sapienstravel-Viemocions. Per esdevenir una de les empreses pioneres en la comercialització de l’enoturisme a Catalunya, amb activitats singulars i exclusives en diferents territoris vitivinícoles del territori. El jurat ha valorat especialment la seva aposta 360 graus per fomentar la cultura del vi mitjançant experiències enoculturals que posen en valor el patrimoni artístic, històric i cultural existent. També destaca la seva aportació a l’estructuració de producte i posada a l’abast del mercat, amb estreta col·laboració amb el territori i els ens de gestió enoturística.El jurat també va valorar i destacar les propostes següents com a finalistes en cada una de les tres categories: Albet i Noya (DO Penedès), en la categoria Celler; Cal Blay Vinticinc (DO Penedès) i Cal Llop (DOQ Priorat), en la categoria Allotjament i restauració; i Priorat Enoturisme (DOQ Priorat i DO Montsant), en la categoria Experiències i innovació.

