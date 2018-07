Cristiano Ronaldo abandona el Madrid i fitxa per la Juventus

Punt i final a l'era de Cristiano Ronaldo al Reial Madrid. Els rumors que corrien des que el davanter portuguès va caure eliminat del Mundial s'han fet realitat aquest dimarts. CR7 se'n va a Itàlia. Fitxa per la Juventus de Torí, que ha pagat 105 milions d'euros al club blanc.El futbolista, de 33 anys, abandona el Reial Madrid 9 temporades després -va arribar el 2009 per 96 milions d'euros, de bracet amb Karim Benzema i Kaká, per intentar fer ombra al millor Barça de la història-. Ho fa sent el màxim golejador de la història del club, amb 450 gols en 438 partits amb la samarreta blanca, i havent conquerit quatre Copes d'Europa, així com dues lligues i dues Copes del Rei, entre d'altres títols.Ronaldo tenia contracte fins al 2021. Ara bé, havia traslladat a Florentino Pérez l'exigència d'un nou augment de sou, que el club madrileny no estava disposat a oferir-li. A falta de confirmar-se els detalls, és previsible que la vecchia signora li pagui uns 30 milions d'euros nets per temporada.

