Una líder del Partit Quebequès troba «inadmissible» que hi hagi polítics catalans a la presó

Una líder del Partit Quebequès, Carole Poirier, ha afirmat que és "totalment inadmissible" que hi hagi càrrecs electes catalans a la presó per les seves "idees polítiques". La diputada del partit de l'oposició al Quebec ha subratllat que "no es pot empresonar gent per les seves idees polítiques i, sobretot, quan són idees d'alliberament".Poirier ha assegurat que el Partit Quebequès dona suport a la causa "d'alliberament del poble català" i ha dit que també continuaran donant suport "al conjunt d'electes [empresonats] perquè puguin retrobar la seva llibertat amb dignitat". Poirier ho ha dit aquest dimarts després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, a l'Assemblea Nacional del Quebec. A la trobada també hi ha assistit el vicepresident de la cambra quebequesa, també líder del partit de l'oposició, François Gendron.La líder del Partit Quebequès ha fet especial menció al cas de l'anterior presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, a qui coneix personalment des de 2016. Poirier ha descrit Forcadell com una dona "de gran cor" i una "gran demòcrata". "És inadmissible que estigui avui en dia en presó a causa de les seves idees", ha insistit. La diputada quebequesa també ha remarcat que la democràcia és "tenir dret a l'autodeterminació".Per la seva banda, Torrent ha agraït la "solidaritat" del Partit Quebequès i ha afirmat que sempre treballaran "conjuntament per reforçar els llaços de solidaritat i comprensió mútua en relació al diàleg polític, la negociació política i, sobretot, la defensa de les llibertats individuals i col·lectives".

