El sobiranisme reivindica els drets polítics dels diputats davant la suspensió del Suprem

La interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena anunciant la suspensió dels diputats processats per rebel·lió no ha estat cap sorpresa. Però si bé era una decisió àmpliament anunciada, sí ha generat desconcert la seva formulació, plantejant, fins i tot, la substitució temporal de diputats quan l'escó és personal i intransferible. "Creativitat", "inaudit", "impropi" o "no té ni cap ni peus" són alguns dels qualificatius que ha rebut una formulació certament inèdita. A l'espera de determinar com procedir, el sobiranisme sí ha deixat clar que el seu objectiu serà, com ha dit sempre el president del Parlament, Roger Torrent, "defensar els drets polítics" dels presos i dels exiliats.La mesa acatarà la suspensió "immediata" ordenada per Llarena? S'ha de sotmetre la suspensió a votació del ple? Es poden substituir de forma temporal diputats com planteja el Suprem? A hores d'ara, el sobiranisme està revisant la interlocutòria per articular quina ha de ser la resposta. L'article 25 del reglament del Parlament fixa que es pot suspendre un diputat "si és ferm l’acte de processament o d’obertura de judici oral i el Ple del Parlament ho acorda per majoria absoluta, atesa la naturalesa dels fets imputats" o "per acord del ple, adoptat per majoria absoluta, si han estat condemnats per sentència ferma a una pena de privació de llibertat que n’impossibiliti l’assistència a les sessions plenàries". Amb tot no contempla que es pugui revocar la suspensió ordenada per un jutge en el cas de l'aplicació de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal.La portaveu adjunta de Junts per Catalunya, Gemma Geis, ha denunciat que es pretengui suspendre els diputats "per una causa feta a mida que no s'aguanta per enlloc" i ha defensat que la suspensió dels drets l'haurà de decidir el Parlament de Catalunya "perquè és sobirà". Geis ha insistit que no es poden suspendre els diputats "per uns delictes que no s'han produït" i que en cap cas demanaran a Carles Puigdemont i la resta de diputats que renunciïn a l'acta."Tornem a viure un atac a la nostra sobirania", ha lamentat la portaveu parlamentària d'ERC, Anna Caula, que ha subratllat que és "impropi que un tribunal suspengui un diputat". La dirigent republicana ha argumentat que ningú pot "modificar la representació parlamentària escollida a les urnes" i ha recordat que els diputats que el Suprem vol suspendre van ser ja escollits en unes eleccions anòmales i altament complexes perquè ja hi havia dirigents a la presó. ERC ha precisat que analitzarà la interlocutòria al detall per decidir com procedir.Mentre hi hagi presos polítics i exiliats, difícilment podrà haver-hi una negociació entre el Govern de Quim Torra i el govern de Pedro Sánchez. Aquest és el posicionament de Catalunya en Comú Podem, que ha instat el president espanyol a demanar a la Fiscalia que actuï perquè es retiri els càrrecs sobre els dirigents independentistes. "La via Llarena ha de finalitzar si es vol un diàleg franc i honest", ha defensat la portaveu, Elisenda Alamany. Els comuns, ha dit, seran "coherents" en la defensa del drets polítics dels diputats un cop es determini si la suspensió es porta o no a votació al Parlament. Amb tot, ha precisat, aquesta "podria no tenir efectes".La CUP sosté que és decisió del ple del Parlament i no del jutge Llarena determinar si els diputats són o no suspesos. Per això, aposten perquè es faci una votació sobre aquesta qüestió a la cambra catalana. "La mesa ha d'actuar preservant els drets polítics dels càrrecs electes represaliats per motius injustos i sense cap tipus de fonamentació", ha defensat la diputada Maria Sirvent.

