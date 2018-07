ENQUESTA Colau ha de convidar el rei Felip VI a l'aniversari dels atemptats del 17-A?

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha advertit aquest dimarts que no permetrà "cap politització" de l'acte en record de l'atemptat de la Rambla de Barcelona , del qual se'n complirà un any el pròxim 17 d'agost. Colau ho ha manifestat al Twitter el mateix dia en el qual el president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat Colau a no convidar el rei Felip VI a l'acte. Què hauria de fer l'alcaldessa? Vota a l'enquesta.

