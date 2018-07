VÍDEO Artadi respon amb fermesa a l'estirabot de Soraya sobre Catalunya i l'apartheid

🎥 consellera @elsa_artadi: "Les declaracions de @Sorayapp són lamentables per la banalització de l'apartheid o nazisme. No són declaracions fetes des de la ignorància del que passa a Catalunya, demanem respecte. Les hem de condemnar, no poden tenir cabuda en un discurs polític" pic.twitter.com/5oGabDgui0 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 10 de juliol de 2018

L'exvicepresidenta del govern espanyol i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que ara el que toca en el conflicte català és "fermesa" i portar l'Estat a Catalunya. Segons ha dit, els independentistes hi practiquen l'apartheid i l'"apaivagament amb aquesta gent no existeix" . En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha respost la dirigent popular.La també consellera de la Presidència considera que les declaracions de Santamaría, que han aixecat molta polseguera, són "lamentables per la banalització de l'apartheid o el nazisme". "No són declaracions fetes des de la ignorància del que passa a Catalunya, demanem respecte. Les hem de condemnar, no poden tenir cabuda en un discurs polític", ha etzibat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)