La CUP avisa Torra que treballarà per «frenar tot intent de pacte» amb el govern espanyol

Un dia després de la cimera dels presidents Quim Torra i Pedro Sánchez , la CUP ha volgut deixar clar al Govern que no donarà treva. Els anticapitalistes han volgut llançar un "missatge clar" a l'executiu català i ha advertit que, si el seu full de ruta passa per negociar amb la Moncloa mentre es nega el dret a l'autodeterminació, l'objectiu de l'esquerra independentista i de les classes populars serà "frenar tot intent de pacte i de tancament per dalt".La diputada Maria Sirvent ha argumentat que la CUP considera que l'independentisme no s'ha de reunir "amb qui nega drets" i ha advertit Torra que no pot circular per dos camins al mateix temps. "No es pot defensar des de la retòrica la República per una banda i, a la vegada, seguir aplicant dins del marc autonòmic polítiques neoliberals que ofeguen la majoria de ciutadans", ha etzibat.Després d'una reunió que tant Torra com Sánchez van valorar positivament malgrat les discrepàncies insalvables amb el referèndum, la CUP ha subratllat que no es pot dialogar amb qui vol una Catalunya "sotmesa, acomplexada, humiliada" i amb qui "aplica la repressió a càrrecs electes i a la gent organitzada". Fer-ho, ha sentenciat, és "donar ales a la repressió". Sirvent ha recordat que va ser a través de la "desobediència activa i no violenta" que es va poder exercir el dret a l'autodeterminació a l'1-O. "Ens vam autotutelar un dret negat. Mantenir diàlegs que no són reals ens porten al retrocés i a l'apuntalament del règim del 78", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)