El Suprem demana al govern espanyol que defensi Llarena de la justícia belga

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CPGJ), Carlos Lesmes, ha enviat una carta al ministre d’Exteriors, Josep Borrell, i a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, on els demana que defensin a Bèlgica el jutge del Tribunal Surem Pablo Llarena, que ha estat citat el 4 de setembre per un jutge belga fruit de la demanda civil que Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí li van interposar per vulneració dels seus drets com a diputats.A la seva carta, Lesmes considera “absolutament necessari i imprescindible” que duguin a terme “les actuacions corresponents per assegurar la integritat de l’acció de l’Estat”, i “procedeixin davant la jurisdicció i les institucions del regne de Bèlgica”, perquè a hores d’ara “les decisions que puguin arribar a adoptar els tribunals belgues són una incògnita”. En concret, els demana que instin el govern belga a “comparèixer davant el tribunal” que porta la causa contra Llarena “en defensa de la immunitat de la jurisdicció d’Espanya i del jutge del Tribunal Suprem demandat”.El president del TSJC els recorda als ministres que el jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, va decidir no cursar “per improcedent” la petició de la justícia de Bèlgica perquè comuniqui al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva citació pel 4 de setembre davant d'un tribunal d'aquest país per prestar declaració.A més, Lesmes argumenta que el Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem ha fet un primer anàlisi jurídic que conclou que la demanda civil interposada pels exiliats “s’emmarca en una actuació dirigida a defraudar les garanties d’independència del magistrat del Tribunal Suprem encarregat de la causa”.Per això els demana que “més enllà de la necessitat d’actuar per dispensar la deguda protecció dels servidors públics” tinguin en compte que la demanda “posa en qüestió les institucions de l’Estat espanyol i la pròpia correcció de l’Estat”.

