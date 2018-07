El Govern, sobre la suspensió dels processats: «Pretén alterar les majories parlamentàries»

El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa general contra l'independentisme, Pablo Llarena, no perd el temps. Després que la sala s'apel·lacions confirmés els processaments dels investigats, el magistrat ha dictat aquest dimarts la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions d'aquells que ostenten l'escó al Parlament de Catalunya En aquest sentit, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha considerat que la suspensió de les funcions polítiques dels diputats presos i processats pel cas de l’1-O té una clara intenció política.En ser preguntada poc abans de fer-se pública la decisió judial i el tancament de la instrucció, Artadi s’ha avançat assegurant que si això passava suposaria que hi ha "un interès en voler alterar les majories parlamentàries". En qualsevol cas, de moment el Govern no té previst prendre la iniciativa en la reacció, i ha deixat en mans del Parlament prendre algun tipus de mesura de protesta o que intenti evitar els efectes de la suspensió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)