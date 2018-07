El jutjat arxiva la causa del 3-O que investigava cinc persones a Tarragona

No hi ha causa. Aquesta és la nova realitat judicial que hi ha al voltant del cas del 3-O que investigava a cinc persones de Tarragona per haver participat en la vaga del 3-O. Aquest dimarts, els cinc investigats, acompanyats pel seu advocat, han informat que la causa s'ha arxivat. L'advocat Carles Perdiguero ha recordat que la causa, basada en un atestat dels Mossos d'Esquadra, no tenia cap tipus de consistència contra cap de les persones encausades i així s'ha demostrat amb l'arxivament. El lletrat ha explicat que agents de la policia catalana van declarar davant el jutjat d'instrucció número 2 però "no van ser capaços de concretar el tipus d'actitud delictiva de les cinc persones".Perdiguero lamenta el "desgavell de citacions i de desgast que comporta tot això per als encausats" i demana que s'arxivin la resta de causes, com la de l1-O, el 8-N i les protestes del març. Per totes aquestes investigacions hi ha 124 persones implicades.El magistrat, que va decidir engegar les diligències contra membres de l'esquerra independentista de Tarragona, com els regidors de la CUP Laia Estrada i Jordi Martí, i també Santi Fortuny, José Estrada i Antonio Mota, va arxivar la causa fa dues setmanes perquè no s'ha pogut demostrar que els investigats haguessin protagonitzat cap tipus de delicte.La decisió ha estat celebrada per Jordi Martí, regidor de la CUP i investigat en aquesta causa arxivada, perquè "allò que buscava la investigació no era penalitzar unes il·legalitats sinó que volia estendre la por". El cupaire també es mostra satisfet perquè "encara no ha desaparegut la necessitat de desobeir, ni d'aconseguir la independència ni la defensa de les classes populars".Per la seva banda, la portaveu de la CUP i també investigada, apunta que la causa arxivada posa de manifest "l'eficàcia de l'estratègia política de no col·laborar en aquest teatre judicial i policial que serveix per criminalitzar moviments polítics", ja que s'ha aconseguit que es passi pàgina i que quedi en no res aquesta investigació.

