​Barcelona reactiva la recuperació de la Torre del Fang

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts posar en marxa un grup de treball per definir els usos de la Torre del Fang, la deixadesa de la qual ha motivat diverses ocupacions en els darrers anys. L'edifici, al número 228 del carrer del Clot del barri de la Sagrera, està protegit com a Bé Cultural d'Interès Local. No obstant això, està abandonat i en mal estat, malgrat que el 2009 es va fer una inversió de 5 milions d'euros per a la conservació de la torre durant les obres del túnel entre Sants i la Sagrera de la línia d'alta velocitat.La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del consistori ha aprovat per unanimitat la proposició del Grup Demòcrata –el PDECat- que demana que en el termini de tres mesos es constitueixi una comissió amb representació dels districtes de Sant Andreu i de Sant Martí, de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), dels grups municipals i de les entitats veïnals i culturals al voltant de l'edifici per decidir a què es dedicarà l'edifici un cop acabat el projecte de remodelació i la seva posada en funcionament.A principis d'any, el líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ja va criticar l'"estat d'abandonament i deteriorament" de la Torre del Fang. El partit, que va acompanyar la seva denúncia amb una fotografia, va apostar per donar un ús social immediat a la torre i convertir-la en un nou equipament municipal per al districte de Sant Andreu per evitar, segons Fernández Díaz, que es deteriori més.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)