La sequera persistent fa perillar la collita de l'oliva al Baix Ebre i Montsià

La persistent sequera que des de fa almenys tres anys afecta el sud de Catalunya està tenint un efecte preocupant sobre el cultiu de l’olivera. Segons alerta Unió de Pagesos, la falta de pluges a les comarques del Baix Ebre i Montsià comportarà pèrdues d’entre el 30% i el 70% depenent de la zona per a esta propera temporada.Segons ha detallat Unió de Pagesos (UP) aquest dimarts al matí en una roda de premsa, durant la majoria de mesos del 2018 les precipitacions a les zones productores d’oliva del Baix Ebre i Montsià han estat “molt per sota de la seva mitjana climàtica”. De fet, “les pluges en aquestes zones estant tenint un comportament invers al conjunt de Catalunya, que en el seu conjunt ha acumulat una pluviometria superior a la mitjana dels darrers anys”, ha exposat Hilari Curto coordinador territorial d’Unió de Pagesos a les Terres de l’Ebre.Tot fa preveure, doncs, que el sector de l’olivera al Baix Ebre i Montsià podria caure, per tercer any consecutiu, en una situació de danys. La campanya 2016/2017, el sindicat va estimar unes pèrdues de producció del 60% a les dues comarques, fet que equivaldria a 21 milions d'euros en pèrdues. En la campanya 2017/2018, va calcular pèrdues del voltant del 50% al Baix Ebre i del 31% al Montsià, tot i que en alguns municipis interiors del Montsià la caiguda de producció va arribar al 50% i al Baix Ebre, a l’Ampolla i Camarles, va ser del 60%. “Preveient com està tot, per a la propera temporada els percentatges podrien ser similars”, ha alertat Curto.Davant d'aquest fet, Unió de Pagesos considera que la valoració de danys de la futura campanya “serà molt important”, ja que l’administració “podria considerar que s’han patit fenòmens climàtics adversos, que podrien assimilar-se a desastres naturals, cosa que permetria articular ajuts de l’Estat”, com ara ajuts directes basats en les pèrdues de cada pagès, préstecs bonificats o exempcions fiscals en l’IBI de rústica i reduccions en les cotitzacions en la seguretat social.Els productors d’oliveres de les comarques del Baix Ebre i Montsià han tributat en la declaració de renta del 2017 la meitat del que ho haurien fet si no s’haguessin comunicat els danys climàtics per sequera, però segons el coordinador d’UP a les Terres de l’Ebre “aquestes mesures es quedaran curtes si la situació actual persisteix”.D’altra banda, UP també ha reclamat canvis en el sistema actual d’assegurances, que consideren “cara per al pagès i amb un nivell de cobertura insuficient en cas de dany per sequera”. A Catalunya, segons les dades extretes de l’Informe de Contractació de l’Assegurança Agrària de desembre de 2017, la producció assegurada és inferior al 3%.Per últim, el sindicat agrari ha denunciat que a la crisi climàtica s’afegeix la crisi de preus.“Els preus de l’oliva van ser bons a principi de temporada, però a partir de febrer, incomprensiblement, el preu de l’oliva comença a caure d’una manera important. A la llotja de Tortosa es va passar a pagar de mitja de 3,30 o 3,4 euros el kg d’oli a operacions de 2 euros el kg d’oli”, ha exposat Curto. Per això, UP demana a l’administració la posada en marxa de d’un observatori de preus, com ja s’ha fet en altres sectors, “per tal de poder contrastar en quina part de la cadena s’incompleix”, ha afegit el coordinador.Les comarques de la demarcació de Tarragona produeixen més del 60% de la collita d’olives de tot Catalunya i d’estes, el Baix Ebr ei Montsià constitueixen el 40%, fet que les converteix en les principals productores d’oli catalanes.

