Núria Picas porta l'esport i l'aventura a TV3

La corredora de muntanya Núria Picas estrenarà diumenge (22.55h) a TV3 el programa Aire lliure , una de les propostes de l'estiu de la cadena catalana. En l'estrena, el programa tindrà un escenari de luxe: el Pedraforca.L'actor i director Joel Joan i el també esportista Kilian Jornet seran els convidats de Picas en aquest primer episodi d'Aire lliure. La cita televisiva s'emetrà en prime time, cada diumenge a dos quarts d'11 de la nit (després es podrà tornar a veure a Esports 3).Aire lliure explorarà el territori per mostrar les moltes possibilitats de turisme actiu, esportiu i cultural que té Catalunya durant els 12 mesos de l'any. De fet, el programa del Pedraforca tindrà un fi de festa especial: la Patum de Berga.En cadascun dels episodis Núria Picas té com a convidats diferents personatges del món de la cultura que l'ajudaran a fer apologia de l'esport i dels beneficis que aporta la pràctica de l'exercici físic, però també del territori i de la cultura.Han participat en els diferents programes Emma Vilarasau, Txarango, Peyu, Antonio Orozco, Manu Guix, Sílvia Bel, Pepa Plana, Bruno Oro, Carme Ruscalleda, Joel Joan, Toni Albà, Judit Mascó, Kilian Jornet i Antonio Díaz, el Mago Pop.Aire lliure és una coproducció de TV3 amb la productora gironina Filmut TV. El programa està dirigit pel periodista de TV3 Antoni Real, realitzat per Narcís Noguera i produït per Ester Poses.

