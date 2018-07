​Brussel·les obliga Correus a tornar 167 milions en ajudes públiques de l'Estat

Brussel·les obligarà Correus a tornar 167 milions d'euros per rebre subvencions "excessives" i "exempcions fiscals incompatibles" amb la legislació europea. La Comissió Europea ha determinat aquest dimarts que l'operador públic espanyol de serveis postals va "rebre una compensació excessiva" per part de l'Estat, d'uns 166 milions d'euros, per prestar aquest servei públic entre el 2004 i el 2010.A més, l'executiu europeu considera que les autoritats espanyoles van concedir exempcions fiscals de gairebé un milió d'euros que suposaven "un avantatge indegut" respecte a la competència en aquest sector. Per això, la CE ha conclòs que aquestes dues mesures van ser incompatibles amb les normes del mercat intern de la Unió Europea i ha exigit a l'Estat que "recuperi els imports indeguts" de Correus.La decisió arriba més de dos anys després que la CE iniciés una investigació per determinar si diverses subvencions que havia rebut Correus "s'ajustaven a les normes sobre ajudes d'estat de la UE".Segons la normativa, els estats poden concedir ajudes econòmiques a determinades empreses per compensar "el sobrecost" que pugui implicar prestar un determinat servei públic. Ara bé, la legislació europea limita les quantitats d'aquestes compensacions per tal d'evitar "el falsejament de la competència" i "garantir un ús eficient dels recursos públics".En aquest cas, Brussel·les ha estimat que Espanya va ajudar Correus de manera excessiva incomplint la normativa europea. Correus, una empresa de titularitat pública, és el major proveïdor de serveis postals a Espanya i és l'encarregat de gestionar la prestació del servei postal universal. El mercat espanyol de serveis postals va ser liberalitzat el 2011 arran d'una directiva europea.

