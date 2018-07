Cs prepara una denúncia contra Torrent i els independentistes de la mesa a la Fiscalia

Ciutadans ja va advertir que estava disposat a arribar fins al Tribunal Constitucional per frenar la moció rupturista que l'independentisme va aprovar en el ple de la setmana passada i que serà recorreguda pel govern espanyol . Aquest dimarts, però, han anunciat que finalment estan preparant una denúncia davant de la Fiscalia contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els quatre membres independentistes de la mesa que van permetre la tramitació del text. "Permetre la tramitació suposa desobeir les resolucions del TC", ha assegurat el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, que ha recordat que els lletrats van advertir que no fos tramitada la moció."Per fer el mateix que Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado, l'anterior mesa amb Forcadell, Corominas, Simó, Nuet, Barrufet i Guinó estan processats", ha insistit Carrizosa. Un cop més, Ciutadans ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'estar posant "la catifa vermella" a l'independentisme mentre el Parlament "comet delictes clars". "Com que nosaltres no tenim pactes ni deutes per pagar a l'independentisme, podem fer allò que toca perquè s'investiguin i es dilucidin responsabilitats", ha etzibat.Ciutadans també ha exposat públicament que el text de la moció independentista que es va aprovar la setmana passada i que exposa Torrent i la mesa a l'acció dels tribunals ha "variat misteriosament" un cop s'ha publicat al butlletí oficial del Parlament. "Hi ha paraules que no estaven i que no estan", ha dit Carrizosa, que ha apuntat que el text publicat s'ha "rebaixat d'intensitat" respecte el que es va votar i "suprimit paraules per llimar responsabilitats", a més de passar de 4 a 6 punts. Cs ha dit que demanarà explicacions a la secretaria general del Parlament per saber què ha passat i aclarir si es tracta o no d'un cas de "falsedat documental en document públic".Fonts del Parlament han argumentat que pel que fa a aquesta moció s'han aplicat "els criteris habituals de correcció lingüística, d'ordenació de paràgrafs perquè el text sigui més clar" i que, a més, ha estat supervisada i revisada pel lletrat que estava present durant la votació del ple.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)