El Govern espera concrecions de Sánchez a la tardor però no fixa terminis per a un acord

El Govern està satisfet amb la cimera entre Quim Torra i Pedro Sánchez , però espera que la segona reunió, prevista a la tardor a la Generalitat, ja tingui més concrecions. "Esperem que no sigui la mateixa reunió", ha assenyalat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, després de la reunió del consell executiu, quan ha apuntat que "les expectatives per a la següent reunió han de ser més altes", ja que cal "anar caminant".La també portaveu del Govern opina que "és un avenç poder parlar", ja que s'han passat "molts anys en què hi havia temes fora de l'agenda", cosa que aquest dimarts no ha passat, tot i que ha avisat que "cal esperar a veure el projecte del PSOE per a Catalunya". En concret, espera a veure com es concretaran les vies polítiques que va anunciar el govern espanyol per resoldre el conflicte polític actual, cosa que, per a la Generalitat, passa pel vot dels catalans. "No posarem una data límit, que no és un bon negoci, però estarem amatents a com evoluciona", ha afegit, en especial pel que fa a si es manté la judicialització i la repressió.Artadi també creu que els avenços que faci el procés català no ha de torpedinar el diàleg. Torra ha afirmat que el procés constituent centrarà la legislatura , fet que la consellera no creu que freni res: "Serà un procés de participació ciutadana, hem de veure quin rol han de tenir les entitats ciutadanes i el Parlament, però una reflexió sobre quin model de país volem tenir no ha de ser contradictori amb mantenir el diàleg amb el govern espanyol".L'Espai Lliure d'Europa tampoc no hauria de ser un impediment, en aquest cas, a més, perquè "no competeix al Govern", sinó que ha de ser "impulsat pels membres del Govern i les diputades a l'exili". Sigui com sigui, Artadi ha confirmat que Torra farà una conferència a principis de setembre per detallar com espera que evolucioni la situació política i el procés els propers anys.Preguntada per les relacions amb els presos polítics i com pot actuar el govern espanyol, la consellera ha admès que membres del Govern s'han reunit amb els advocats dels represaliats, "però no en un marc de possible negociació", sinó per saber "on són, com es troben, què es pot esperar". Ha negat, per tant, que participi o tingui constància sobre possibles negociacions amb la fiscalia, ni que l'executiu hagi fet o encarregat un estudi sobre què podria fer el govern espanyol per millorar la situació. Tot i això, sí que espera un canvi de rumb, per exemple, en les actuacions de la nova Fiscal General de l'Estat, més progressista.Pel que fa la reunió de dijous entre el vicepresident català, Pere Aragonès, i la seva homòloga espanyola, Carmen Calvo, Artadi ha apuntat que el consell executiu estava esperant "a iniciar el diàleg al més alt nivell per començar a tenir les relacions bilaterals amb els ministre", les quals enceta el també titular d'Economia i Hisenda i que implicarà aquells consellers de departaments de competències compartides.Un dels aspectes que es podran tractar dijous serà "com començar a aterrar els 45 punts de Carles Puigdemont amb Mariano Rajoy a les reunions bilaterals -que ara ja en són més- i els incompliments de l'Estat amb la Generalitat". Preguntada per si els consellers assistiran als fòrums multilaterals, ha avançat que dependrà de cada cimera, tot i que es prioritzaran les relacions bilaterals, a través de les comissions bilaterals ja activades , que confia que aquest cop siguin més útils que en l'anterior etapa. En tot cas, en cada cimera que es convoqui, el Govern decidirà si té sentit assistir-hi, però ja en descarta algunes: "En el Consell de Política Fiscal i Financera no hi ha cap marge, seria dels que descartaríem".Finalment, preguntada per les declaracions de l'aspirant a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría conforme a Catalunya hi ha apartheid , ha criticat que estigui "banalitzant el que ha passat en altres situacions, que ha estat gravíssim i no tenen res a veure amb el que passa a Catalunya". A més, ha insistit, no ho fa "des del desconeixement, sinó com un intent de deshumanitzar un procés polític pacífic", amb l'agreujant que es fa en un procés de primàries internes.

