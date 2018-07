Roca insisteix en què la Constitució dona marge per pactar un referèndum

Miquel Roca, un dels ponents de la Constitució de 1978, ha insistit avui en la idea que en la Carta Magna "no hi ha cap dret que no tingui empara" i que permet la celebració d'un referèndum. Això sí, ha de ser "autoritzat pel govern espanyol" i "no vinculant". Aquestes són "les regles del joc", ha subratllat Roca, i si no s'accepten, s'adopta una posició "anticonstitucional". Qui va ser un dels principals dirigents de CDC ha fet aquestes declaracions a El Escorial, on participa en un seminari de la Universitat Complutense.Preguntat sobre si era partidari de la il·legalització dels partits independentistes, una mesura que darrerament és esgrimida des de sectors de la dreta més extrema, Miquel Roca ha dit que totes les formacions que accepten les regles del joc han de ser legals: "La democràcia l'únic que imposa és que vostè pensi el que li doni la gana i digui el que li dona la gana".Roca s'ha mostrat favorable a una possible reforma de la Constitució del 78, però ha recordat que el text vigent va ser aprovat per na majoria del 90% i que una modificació sensible s'ha de fer amb la voluntat que sigui assumida per una àmplia majoria. Roca ha repetit el que ja va dir recentment al Cercle d'Economia, que "no hi ha cap problema en la conjuntura política actual a Espanya que tingui el seu origen en la Constitució". Una manera de dir que és en la voluntat política dels qui governen on hi ha la clau per resoldre els problemes polítics. Roca va defensar el maig passat que calia una negociació de la Generalitat amb l'Estat en què "les dues parts dissimulin les seves renúncies"

