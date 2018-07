Colau avisa que no permetrà «cap politització» de l'acte de record de l'atemptat

Com a ciutat portem mesos preparant aniversari atemptat 17A i acompanyant víctimes. El protagonisme serà només de víctimes i familiars, no hi haurà cap parlament polític tal i com molts afectats han demanat. I així serà. No permetrem cap politització de l’acte vingui d’on vingui — Ada Colau (@AdaColau) 10 de juliol de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha advertit aquest dimarts que no permetrà "cap politització" de l'acte en record de l'atemptat de la Rambla de Barcelona, del qual se'n complirà un any el pròxim 17 d'agost. Colau ho ha manifestat al Twitter el mateix dia en el qual el president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat Colau a no convidar el rei Felip VI a l'acte."Com a ciutat portem mesos preparant aniversari atemptat 17A i acompanyant víctimes", ha afirmat Colau, i ha agregat: "El protagonisme serà només de víctimes i familiars, no hi haurà cap parlament polític tal i com molts afectats han demanat. I així serà". Aquest dimarts l'Ajuntament també ha informat que ha enviat una carta al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per reclamar-li ampliar el termini perquè les víctimes reclamin les ajudes La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, per altra banda, ha reconegut que Torra va tractar amb Ada Colau la qüestió de l'homenatge pels atemptats del 17-A, el qual serà “un acte coorganitzat”, i ha admès que, tot i que la Generalitat no ho farà, l'Ajuntament de Barcelona pot convidar Felip VI. En tot cas, ha apostat perquè “els polítics no poden ser els protagonistes”, sinó que cal cedir l'“espai a les víctimes, familiars i tothom que hi va participar, com els hotelers o les forces de seguretat” i els “component cívic i ciutadà han de ser els protagonistes”. En tot cas, Pedro Sánchez va mostrar la predisposició de venir i, per tant, ho farà. Torra ja va anunciar fa uns dies -prèviament a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona- que trencava públicament les relacions amb la monarquia espanyola . Va assegurar que cap membre del Govern assistiria a actes convocats per la Casa Reial, i que tampoc es convidaria la reialesa a actes organitzats per la Generalitat. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest mateix dimarts , Torra ha diferenciat entre el tracte respecte al rei amb el que té amb els dirigents polítics espanyols com Pedro Sánchez, ja que "el president del govern espanyol és un càrrec electe i el rei no, més enllà del poc suport que té", segons les enquestes. Així mateix, confia que no hi hagi un problema amb l'Ajuntament per aquest motiu, ja que, segons ha recordat, entén que els comuns són republicans.

