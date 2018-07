Nova concentració per rebre Rull, Turull i Forn a Lledoners

📢 Demà arriben a Lledoners @joseprull, @quimforn i @jorditurull. Hi serem per exigir la seva llibertat i la de totes les persones empresonades, exiliades i represaliades. Us volem a casa, lluny dels murs de les presons!

🗓️ 11-J

🕖 19 h

📍 C. P. Lledoners#RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/xJpwF3ICPR — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de juliol de 2018

Rull, Turull i Forn ja són camí de Catalunya. Els exconsellers ja han abandonat la presó d'Estremera i han iniciat el trasllat cap al centre penitenciari de Lledoners, on està previst que arribin aquest dimecres. Tal com es va fer amb la resta de presos polítics , que ja fa gairebé una setmana que estan en presos catalanes, les entitats sobiranistes han convocat una manifestació per rebre'ls i donar-los suport.L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils, que aplega els familiars dels líders independentistes empresonats, han convocat, per aquest dimecres a les 19h, una concentració a tocar de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.Les entitats sobiranistes volen exigir la llibertat la llibertat de Rull, Turull i Forn, així com la de "totes persones empresonades, exiliades i represaliades". "Us volem a casa, lluny dels murs de les presones", reclamen.S’hi instal·larà una tarima des d’on es faran els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el vicepresident d’Òmnium, ​Marcel Mauri​ i ​Diana Riba​, membre de l’ACDC i parella de Raül Romeva.

