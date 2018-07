Youtube s'afegeix a la lluita contra les notícies falses

Today, YouTube outlined steps to partner with the news industry to support the growth of news video online. Through the support of the Google News Initiative, we’re investing $25M in funding innovation and expanding our global support for news. https://t.co/IszxDUdyiW — Robert Kyncl (@rkyncl) 9 de julio de 2018

Youtube se suma a la llista de gegants tecnològics que vol posar fi a la difusió de les fake news. Si Facebook contractava recentment 500 treballadors per vigilar, filtrar i eliminar continguts de la xarxa social, Google ha seguit les mateixes passes. Google, que és el propietari de la plataforma de vídeo, dedicarà 25 milions de dòlars de la Google News Initiative (GNI) a lluitar contra les notícies falses.Durant les pròximes setmanes, quan un usuari busqui vídeos sobre temes d'última hora, a més de trobar-los, veurà enllaços amb petits fragments de notícies que contextualitzin l'assumpte. Pels vídeos amb to conspiranoic, Youtube ha decidit proporcionar enllaços a Wikipedia o l'Enciclopèdia Britànica.El director de producte de la companyia, Neal Mohan, explica que "s'estan fent canvis per posar més contingut fiable a l'abast de les persones". Youtube ha presentat novetats a la web per garantir aquest pas, amb elements com un "nou panell d'informació", segons Mohan, que apareixerà a la part superior del buscador."En comptes de dir als usuaris què han de pensar, hem de proporcionar-los tanta informació com sigui possible", ha afirmat Mohan. Neal Mohan i el director de negoci de la companyia, Robert Knycl, han assegurat que "seguim compromesos a treballar amb la comunitat periodística per construir un ecosistema de vídeo més sostenible pels mitjans de comunicació".

