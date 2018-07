«No es negocia amb segrestadors»: els CDR carreguen contra la reunió Torra-Sánchez

Cartells dels CDR criticant la reunió Torra-Sánchez

No som aquí per parlar d'estatut.



No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola.



No acceptem pactes ni canvis de rumb.



Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu. #RepúblicaODimissió#NoAlPeixAlCove#NoAlProcessisme#CDRenXarxa — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 9 de juliol de 2018

El dret a l'autodeterminació és un dret irrenunciable i d'ius cogens que apareix als tractats internacionals ratificats per l'Estat espanyol. Un cop més demostren la seva por a les urnes.

👉 Nosaltres ja l'hem exercit. Implementem el mandat de l'1-O! #FemLaRepúblicaCatalana 🚩 https://t.co/JaCv253fmk — Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de juliol de 2018

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han carregat durament contra la reunió que ahir va mantenir el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez . Els col·lectius exigeixen al Govern que avanci en la implementació de la independència. I avui han començat a difondre cartells criticant les converses entre els dos executius. "No es negocia amb segrestadors, president", lamenten.El compte dels CDR a Twitter ha tancat la porta a "parlar d'Estatut" i ha rebutjat que s'hagi "arribat fins aquí per tirar la tovallola". Per això, abonant les sospites de la CUP sobre el fet que Torra podria estar renunciant a l'autodeterminació , ha avisat que no accepten "pactes ni canvis de rumb", i ha etzibat: "Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu".Un punt de vista que també comparteix l'ANC, que coincideix en què "el dret a l'autodeterminació és un dret irrenunciable i d'ius cogens que apareix als tractats internacionals ratificats per l'estat espanyol", replicant el discurs de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, qui afirmava que no existeix enlloc. L'entitat creu que l'Estat demostra "la seva por a les urnes" i demana implementar "el mandat de l'1-O":

