​Bosch descarta un acostament amb Colau a menys d'un any de les municipals

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, descarta un acostament amb l'alcaldessa, Ada Colau, tot i l'aposta que havia expressat ella mateixa d'arribar a acords "el més estables possible" amb els republicans i el PSC davant del nou escenari sorgit amb la constitució dels nous governs català i espanyol . Bosch es va reunir aquest dilluns al vespre amb Colau a petició de l'alcaldessa, i ha subratllat: "Vam tornar a constatar la dificultat d'arribar a acords i cada cop més creix la distància".La reunió es va produir a deu mesos de les pròximes eleccions municipals, i Bosch ha subratllat que hi ha una sèrie de qüestions urgents a la ciutat que no estan en vies de resolució. "Mentre això no es faci, és molt difícil que ens posem d'acord", ha remarcat en roda de premsa per valorar la reunió. "Estem molt lluny d'Ada Colau", ha insistit, cosa que ha justificat pel fet que no s'està parlant de la ciutat.El republicà li va posar sobre la taula cinc "grans solucions" que considera que caldria abordar decididament perquè la ciutat tiri endavant. Es tractaria d'acabar amb els narcopisos i la "degradació" de Ciutat Vella, i abordar els problemes de l'habitatge, les escoles bressol, que l'Ajuntament contribueixi a l'obertura del tram central de la línia 9 del metro i que aposti per internacionalitzar la ciutat."Més enllà de bones paraules, no vam trobar cap mena de proposta per tirar-ho endavant", ha afirmat Bosch, el qual ha insistit en el fet que la distància que els separa amb Colau "cada cop es fa més gran". Pel que fa al ple extraordinari sobre les peticions als nous executius català i espanyol, que Colau va posposar a última hora per la manca d'acord , Bosch ha defensat que caldria fer-ne un dels "incompliments" per part del govern municipal. "Som a l'Ajuntament de Barcelona. Aquí hem de discutir sobre què fa l'Ajuntament i què no fa", ha asseverat.

