Colau reclama allargar el termini perquè les víctimes de l'atemptat sol·licitin ajudes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat per carta al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, allargar el termini perquè els afectats per l'atemptat de la Rambla del 17 d'agost puguin sol·licitar les ajudes establertes per a les víctimes del terrorisme. El termini acaba quan es compleix un any de l'atac i Colau reclama que s'allargui.A la carta, Colau assegura que afectats han expressat a l'Ajuntament la seva preocupació per no realitzar els tràmits a temps, i que ella li trasllada la petició de les víctimes d'ampliar el termini de sol·licitud , "a fi que totes elles puguin exercir plenament els seus drets".L'alcaldessa es mostra convençuda que el ministre convindrà amb ella en què les administracions han de fer tots els esforços per atendre i acompanyar de la millor forma possible a les víctimes i a les seves famílies, per ajudar-les a "superar les greus seqüeles d'aquella tragèdia", i li expressa la seva esperança perquè atengui aquesta demanda.Destaca que des de l'Ajuntament s'han reunit amb moltes de les víctimes i han constatat que la majoria desconeixen els detalls del procés o bé "topen amb dificultats burocràtiques per seguir els procediments establerts", per la qual cosa el consistori ha impulsat un servei de suport assistencial, jurídic i legal per als afectats."Malgrat aquests esforços i donada la proximitat de la data límit per formalitzar les sol·licituds, nombroses persones podrien quedar excloses" a causa de la complexitat del procés o per falta d'informació, segons l'alcaldessa, que lamenta que ja va ocórrer amb víctimes de l'atemptat d'Hipercor 30 anys enrere.L'alcaldessa assegura que moltes de les víctimes han manifestat a l'Ajuntament la seva preocupació per no arribar a temps i han expressat "la necessitat d'allargar el termini administratiu per facilitar-los l'accés a les ajudes que els corresponen". Colau va anunciar a finals de juny una aportació de l'Ajuntament de 80.000 euros a l'associació Unitat Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT) per donar suport i oferir informació jurídica a tots els afectats per l'atemptat, amb un telèfon gratuït per localitzar el major nombre possible.

Carta de Colau al ministre d'Interior sobre les víctimes de l'atemptat by naciodigital on Scribd

