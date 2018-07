El PSC urgeix Torra a prioritzar la lluita contra la violència masclista

A Catalunya, més del 26% de les dones han viscut violència masclista greu al llarg de la seva vida. L'any 2017 nou dones van ser assassinades a Catalunya i la mitjana en la darrera dècada és de 10 a l'any. Amb aquestes dades esfereïdores sobre la taula, el PSC exigeix que la lluita contra la violència masclista sigui una de les prioritats del Govern que presideix Quim Torra. La recuperació del 32% de recursos retallats des del 2010 en polítiques de dones és una de les mesures primordials que consideren que s'hauria de fer efectiva amb caràcter immediat en el marc d'un pacte català contra la violència de gènere.Diputades i alcaldesses socialistes han presentat aquest dimarts una proposta de resolució que busca el compromís de l'executiu català per impulsar aquest pacte que, han recordat, ja tenen altres comunitats com Balears o el País Valencià. El pacte hauria d'incloure, han precisat, mesures en l'àmbit de l'educació per prevenir les violències masclistes, en l'àmbit de la sensibilització i la prevenció i també en l'àmbit d'atenció a les víctimes. També en l'àmbit pressupostari, dels mitjans de comunicació i de l'ocupació."Necessitem mesures de xoc per combatre aquest problema", ha reivindicat la diputada Beatriz Silva, que ha subratllat que la lluita contra la violència masclista ha de fer el salt de les pàgines de successos a la política. Les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Gavà i Sant Boi, Núria Parlon, Raquel Sánchez i Lluïsa Moret han denunciat la falta de recursos i de coordinació per afrontar des dels municipis la prevenció, detecció i assistència de les dones que són víctimes d'aquest tipus de violència. "Es tracta d'un problema de país", ha insistit Sánchez, que ha recordat que a Catalunya és on menys ordres d'allunyament s'atorguen.A què atribueixen aquest fet? Cal, ha argumentat la diputada Rosa Maria Ibarra, un "canvi de plantejament" a l'administració de justícia i formació dels professionals. Aquesta és precisament una de les peticions que faran aquest dimecres a la consellera de Justícia, Esther Capella, quan comparegui en comissió al Parlament. "En un moment d'increment de la violència no pot ser que s'hi destinin menys recursos", ha assegurat Parlon. Moret, per la seva banda, ha recordat que a Catalunya existeix una llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que no s'està desplegant.

