​Reobre l'últim dels hotels que punxaven la llum a Lloret de Mar

L'hotel Marina Sand de Lloret de Mar (la Selva) ha reobert les portes aquesta temporada després que un grup hoteler l'hagi comprat. Es tracta de la posada en funcionament de l'últim dels tres hotels que seguia aturat després que es destapés que els anteriors propietaris punxaven la llum . L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha assegurat que aquest establiment havia "estat tancat fins ara" i que de cara a la temporada vinent la nova cadena farà una sèrie d'inversions per modernitzar-lo, entre les quals destaca la "inclusió d'un parc aquàtic" dins del mateix recinte. Dulsat ha recordat que Lloret de Mar és "l'únic destí turístic amb parcs aquàtics dins dels hotels". Actualment n'hi ha quatre i, de cara a la temporada vinent, es preveu que aquest sigui el cinquè si es compleix la promesa feta pels nous responsables del Marina Sand.Per altra banda, l'alcalde ha assegurat que cap de les societats que gestionaven els tres hotels que punxaven la llum ha arribat a pagar les sancions que havia imposat el consistori, amb una xifra total que superava els 3 milions d'euros. Els propietaris van declarar-se "insolvents" i ara estan en vies de resolució judicial.De tota manera, la cadena que gestiona ara el Marina Sand ha hagut "de fer-se càrrec d'alguns deutes" que hi havia amb l'Ajuntament, com per exemple l'Impost de Béns i Immobles (IBI). En total, els nous propietaris han assumit més de 300.000 euros de deute, a banda de les factures pendents de la llum, l'aigua i el gas que també tenia l'establiment.Jaume Dulsat ha explicat que aquesta nova inversió s'emmarca en l'aposta que té el govern local, conjuntament amb la Diputació de Girona, la Generalitat i el sector hoteler, de reconvertir el municipi en un destí turístic familiar. Per això ha detallar que tots aquells hotels "que poden encarar-se al turisme familiar perquè tenen espai" fan inversions per adaptar-se a les necessitats d'aquest públic.Però també hi ha hotels que, per les seves característiques, no poden fer-ho. I per això busquen una nova manera de reinventar-se. Un exemple és el de l'Hotel Casino, que segons ha explicat Jaume Dulsat a l'ACN, ha anunciat una inversió de més de 15 MEUR per modernitzar les seves instal·lacions. Això comportarà adaptar-se a un hotel de l'estil only adults, que prioritzen les parelles sense fills i ofereixen serveis de més qualitat.De fet, aquest volum d'inversions respon a un compromís del sector hoteler del municipi per renovar els establiments destinant-hi un mínim de 20 milions d'euros. Aquest compromís es recull dins del Pla de Reconversió Turística. En total, el pla preveu una inversió d'1,2 milions d'euros anuals entre les administracions (200.000 per part de l'Ajuntament, 500.000 del Patronat de Turisme de Girona i 500.000 més de la Generalitat) fins al 2019. El batlle de Lloret de Mar ha assegurat que aquest volum d'inversions s'està complint.Segons la percepció de l'alcalde, ja s'estan notant els primers canvis per part dels turistes que visiten el municipi, tot i que ha matisat que la reconversió és "una carrera de fons". De tota manera, creu que si les inversions que fan públics i privats es mantenen "amb uns quants anys, no gaire més, la reconversió serà un fet".Dulsat ha posat d'exemple la intenció de renovar l'Hotel Casino, que preveu invertir 15 milions d'euros a partir del proper octubre per renovar les instal·lacions. Assegura que aquestes obres "convertiran en el que és un paradigma de no fer les coses bé en un molt bon hotel" ja que ampliarà l'espai de les habitacions, tot i que redueixi el nombre de llits, i augmentarà la qualitat dels serveis que ofereix l'establiment.Però assegura que aquest és tan sols un dels casos que hi ha sobre la taula, ja que aquesta temporada també s'ha inaugurat un hotel que ha invertit 10 milions d'euros en reformes. Aquestes accions venen acompanyades d'inversions públiques com l'arribada de la banda ampla, la instal·lació de wifi públic a les platges de Lloret o l'arribada del ramal de la C-32, que ha d'unir Lloret de Mar amb Blanes i Tordera.Sobre el futur d'aquesta nova "via ràpida" que ha de connectar Lloret de Mar, Dulsat creu que no hi ha discussió sobre la idoneïtat de l'arribada de la C-32 al municipi, tenint en compte que "un milió i mig de turistes" passen per Lloret de Mar. El batlle ha afirmat que mentre no hi havia govern a la Generalitat, "el 'sotogoverno' ha seguit treballant" per aixecar la suspensió cautelar que el TSJC va ordenar arran d'una denúncia de la plataforma Aturem la C-32.Segons la interlocutòria judicial, hi havia indicis que el Govern hagués aprovat el traçat de la carretera sense tenir la declaració d'impacte ambiental obligatòria i per això va decidir aturar l'inici de les obres. Dulsat espera que el conflicte judicial es pugui desencallar "aviat", ja que el govern català està "refent la ponència mediambiental" i d'aquesta manera tornar a engegar la maquinària per a les obres de l'allargament de la carretera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)