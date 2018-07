Cunillera demana gestos a Torra per a l'entesa

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha celebrat que la reunió entre el president català, Quim Torra, i el del Govern central, Pedro Sánchez ha estat "un èxit de tornada a la normalitat" després d'un temps de confrontació i aïllament, ha apuntat. En una entrevista aquest dimarts a TV3 , Cunillera ha destacat que Generalitat i govern espanyol "havien abandonat la política", però l'Executiu de Pedro Sánchez ha demostrat que te voluntat de canviar-ho, i ha dit notar en el Govern ganes d'aprofitar aquesta situació.Tot i així, ha assenyalat que per afavorir el diàleg "estaria bé que Torra també fes gestos" que mostrin la seva voluntat d'enteniment, i ha opinat que la ciutadania no està per la unilateralitat, per aquest fet els ha demanat no aixecar-se de la taula de diàleg.En aquest sentit, ha sostingut que encara que fins al moment la política és dividia en un bloc independentista i un que no ho era, ara hi ha "els que busquin l'enteniment i els que s'han quedat al marge: els radicals que busquen la confrontació", com el PP, Cs, la CUP i els CDR, ha assenyalat.Preguntada per si Sánchez acudirà al Palau de la Generalitat a reunir-s'amb Torra de nou, ha dit desitjar que no sigui necessari qüestionar-se aquest tipus de trobades i que entrin dins de l'habitual: "Ha de poder venir aquí amb tota normalitat".

