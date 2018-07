Un polític del PP condemnat per abusos a menors, acusat ara d'agressió sexual en una ONG

Javier Rodrigo de Santos, extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma de Mallorca amb el Partit Popular i també exregidor d'Urbanisme, està acusat d'haver utilitzat presumptament el seu càrrec en una ONG per coaccionar a presos amb permisos o semillibertat i obligar-los a mantenir relacions sexuals. Tal com informa en exclusiva Eldiario.es a partir de fonts properes al cas, de Santos hauria amenaçat els joves d'informar en contra de la seva llibertat a Institucions Penitenciaris i de no permetre'ls la llibertat.El polític popular ja havia estat condemnat a 13 anys i mig de presó per abusar sexualment de dos menors, amics dels seus fills. El Tribunal Suprem, però, va rebaixar la condemna a només cinc anys perquè va considerar que un dels menors de 14 anys no s'hi va oposar explícitament. De Santos també va ser condemnat a dos anys per gastar 50.000 euros amb la targeta oficial de l'Ajuntament de Palma en prostíbuls masculins.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)